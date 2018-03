Härtetest soll Olsen-Bande stählen

Mit dem Härtetest gegen die Ballkünstler aus Brasilien will sich Ex-Europameister Dänemark fit machen für die Hammer-EM-Gruppe mit den Hochkarätern Deutschland, Niederlande und Portugal.

Morten Olsen hat in Brasilien einen ordentlichen Testspielbrocken zu knacken.

Foto: Jens Noergaard – DPA

22 Tage vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen mit Joachim Löws DFB-Elf plagen Trainer Morten Olsen allerdings erhebliche Probleme. Mehrere Stars sind angeschlagen. Sie sollen in Hamburg gegen die Seleção ebenso geschont werden wie die Fußball-Profis aus der Superliga, die Olsen nach dem späten Saisonende erst am Donnerstag im Trainingslager in Helsingør begrüßen konnte. Allein die Invasion von erwartet 38 000 Fans macht Hoffnung auf ein erfolgreiches Heimspiel in der Hansestadt.

«So viel Unterstützung hatten wir noch nie bei einem Spiel im Ausland», sagte Mannschaftskapitän Christian Poulsen. Der Einsatz des Ex-Schalkers ist wegen einer leichten Blessur auch fraglich. Gleiches gilt für William Kvist vom VfB Stuttgart, den einzigen aktuellen Bundesliga-Profi im 23-köpfigen Kader. «Er hat eine Darmverstimmung», berichtete Verbandssprecher Lars Berendt bei der Anreise am Freitag.

«Hauptsache, wir kommen aus Hamburg erhobenen Hauptes zurück. Ein Unentschieden wäre prima», umschrieb «Ekstra Bladet» die bescheidenen dänischen Erwartungen. Größtes Problem ist der Angriff: Bis auf den gerade beim englischen Erstligisten FC Sunderland ausgemusterten Nicklas Bendtner hat Olsen keinen Mann mit Torriecher im Team. Auch international klangvolle Namen sind derzeit Fehlanzeige bei «Danish Dynamite». Zünden soll es aber, wie bei der unerwartet erfolgreich absolvierten EM-Qualifikation, durch Teamgeist und gute Organisation.

Dass der Test fast 200 Kilometer südlich der deutsch-dänischen Grenze steigt, hat nichts mit dem einstigen Status von Altona als zweitgrößter dänischen Stadt nach Kopenhagen zu tun. Mehr schon mit den Brasilien-Kontakten des dänischen HSV-Sportchefs Frank Arnesen, wie Berendt bestätigte: «Auf diesem Weg wurde uns das Spiel von den Brasilianern angeboten – und wir haben zugeschlagen.»

Für die im Umbruch steckende Seleção ist die Partie ein weiterer Schritt Richtung Team-Neuaufbau für die Heim-Weltmeisterschaft 2014. Allerdings fehlen in der ausverkauften Imtech-Arena viele namhafte Kräfte, darunter auch Jungstar Neymar, der wie Rafael und Ganso für das Hamburg-Gastspiel nicht berücksichtigt wurde. Dafür stehen David Luiz vom frischgebackenen Champions-League-Sieger FC Chelsea, Real Madrids Ass Marcelo und der Ex-Leverkusener Abwehrchef Juan im Kader.