Frankreichs vorläufiger EM-Kader fast komplett

Die Spieler aus dem vorläufigen Kader Frankreichs bereiten sich bis auf Nachzügler Franck Ribéry seit Donnerstag gemeinsam auf die Fußball-EM in Polen und der Ukraine vor.

Franck Ribéry wird erst später zur französischen Nationalmannschaft stoßen.

Foto: Johann Hattingh – DPA

Die 14 Akteure aus der heimischen Ligue 1 und Champions-League-Sieger Florent Malouda vom FC Chelsea trafen im Trainingslager in Clairefontaine ein. Dort waren bereits zuvor die weiteren im Ausland tätigen Profis aktiv.

Nach dem Testspiel des FC Bayern München gegen die Niederlande am Dienstag erhielt Ribéry zwei zusätzliche freie Tage und wird erst am Samstag in Valenciennes erwartet. Im französischen Norden bestreitet die Équipe Tricolore am Sonntag gegen Island ihr erstes von drei Vorbereitungsspielen. Anschließend muss Nationaltrainer Laurent Blanc sein 26-Mann-Aufgebot noch um drei Spieler reduzieren. In der Vorrundengruppe D trifft Frankreich bei der Europameisterschaft auf England, Co-Gastgeber Ukraine und Schweden.