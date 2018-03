EM-Aus für Frankreichs Angreifer Rémy

Frankreichs Sturm-Hoffnung Loïc Rémy fällt für die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine aus.

Loïc Rémy wird für die EM nicht fit.

Foto: Andreas Gebert – DPA

Der 25-Jährige von Olympique Marseille werde wegen einer Oberschenkelverletzung nicht rechtzeitig fit für das Turnier, teilte der französische Verband auf seiner Internetseite mit. Remy war am selben Tag erneut untersucht worden und reiste aus dem Trainingslager in Clairefontaine ab. Er hatte sich Mitte Mai beim 3:0-Ligasieg Marseilles über AJ Auxerre eine Blessur am linken Quadrizepsmuskel zugezogen.

Damit muss Frankreichs Nationaltrainer Laurent Blanc nur noch zwei Akteure aus dem vorläufigen 25-Mann-Kader für die Euro (8. Juni bis 1. Juli) streichen. Frankreich absolviert seinen drittletzten EM-Test am Sonntag in Valenciennes gegen Island. In der Ukraine trifft die Équipe Tricolore in der Gruppe D auf England, die Ukraine und Schweden.