Del Bosque bedauert EM-Ausfall von Villa und Puyol

Spaniens Nationaltrainer Vicente del Bosque bedauert den Ausfall der beiden Stammkräfte David Villa und Carles Puyol für die Fußball-Europameisterschaft außerordentlich.

Foto: Dietmar Stiplovsek – DPA

«Das sind außergewöhnliche Verluste», sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz des Titelverteidigers im Trainingslager im österreichischen Schruns. «Ein Torjäger und ein Leader. Aber wir sind nicht hier, um uns zu beklagen.» Mannschaftskapitän Iker Casillas erklärte: «Die Verletzungen von Puyol und Villa sind ein schwerer Schlag. Aber wir haben Spieler, die diese Lücken füllen können.»

Spaniens Rekord-Torschütze Villa ist nach einem Schienbeinbruch vor einigen Monaten nicht rechtzeitig fit geworden für die EM in Polen und in der Ukraine vom 8. Juni bis 1. Juli. Abwehrchef Puyol fällt wegen einer Knieoperation Mitte Mai sechs Wochen lang aus.

Die spanische Nationalmannschaft bereitet sich wie bereits vor zwei Jahren vor ihrem erstmaligen WM-Triumph in Südafrika im idyllischen Montafon auf die Europameisterschaft vor. Während des Trainingslagers trifft die «selección» am Samstag in St. Gallen in einem Testspiel auf Serbien. Del Bosque bezeichnete diesen Gegner als ideal, da er in der Spielweise dem EM-Gruppengegner Kroatien gleiche. Der Europameister trifft außerdem auf Italien und Irland.

Bis zum 29. Mai muss del Bosque seinen endgültigen EM-Kader benennen und noch Spieler aus dem aktuellen Aufgebot streichen. «Wenn ich könnte, würde ich alle mitnehmen, die hier sind», sagte der Erfolgscoach. Alle würden fantastisch arbeiten.