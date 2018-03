Champions-League-Held Cech im bei Tschechen angekommen

Petr Cech vom Champions-League-Sieger FC Chelsea hat im Trainingslager der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft in Kitzbühel die EM-Vorbereitung mit seinen Teamkollegen aufgenommen.

Petr Cech hält im Münchner Finale wichtige Elfmeter.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Fünf Tage nach dem Finalerfolg der Engländer im Elfmeterkrimi gegen Bayern München präsentierte sich der Torwart-Held bestens gelaunt und stand im Training schon wieder zwischen den Pfosten.

Im Testspiel gegen Israel in Hartberg dürfte Cech wieder das Tor hüten. Ob auch Tomas Rosicky (FC Arsenal) schon mitwirken kann, ist unklar. Auch am Donnerstag absolvierte der Ex-Mittelfeldstar von Borussia Dortmund wegen Wadenproblemen noch individuelle Übungen.

Am 1. Juni bestreiten die Tschechen in Prag gegen Ungarn ihre EM- Generalprobe. Drei Tage zuvor wird Nationalcoach Michal Bilek seinen endgültigen Kader für die EURO in Polen und der Ukraine benennen. Dort trifft Tschechien in der Vorrunden-Gruppe A auf Russland, Griechenland und Gastgeber Polen.