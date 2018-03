Wieder Dopingkontrolle bei der Nationalmannschaft

Aus unserem Archiv

Tourrettes

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Vorbereitung zum dritten Mal Besuch von Dopingkontrolleuren erhalten. Am Freitag wurden im Trainingslager in Südfrankreich erstmals zehn Spieler im Auftrag der Europäischen Fußball-Union (UEFA) getestet.