Torjäger Klose wieder im Mannschaftstraining

Miroslav Klose ist bei der EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südfrankreich wieder ins Teamtraining eingestiegen. Nach einer Übungspause zu Wochenbeginn stand der Torjäger in Tourrettes wieder auf dem Platz.

Foto: Andreas Gebert – DPA

Der 33 Jahre alte Angreifer von Lazio Rom hatte wegen muskulärer Probleme am Rücken zwei Tage mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Drei Tage vor dem Länderspiel am Samstag in Basel gegen die Schweiz waren alle 19 verfügbaren Nationalspieler im Einsatz.

Die acht Akteure des FC Bayern München im noch erweiterten EM-Kader von insgesamt 27 Spielern werden erst nach dem vorletzten Testspiel vor Beginn der Europameisterschaft nach Südfrankreich kommen und die Vorbereitung auf das am 8. Juni beginnende Turnier in Polen und der Ukraine aufnehmen. Bei der EM-Generalprobe am 31. Mai in Leipzig gegen Israel sollen dann auch sie dabei sein.