Notizen zum Länderspiel Schweiz – Deutschland

BILANZ I: Das Länderspiel am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) gegen die Schweiz ist das insgesamt 857. in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Seit 1908 gab es 494 Siege, 174 Unentschieden und 188 Niederlagen; Torverhältnis 1914:1017.

Lukas Podolski nähert sich seinem 100. Einsatz im Nationaltrikot.

Foto: Jens Mende – DPA

BILANZ I: Das Länderspiel am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) gegen die Schweiz ist das insgesamt 857. in der Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Seit 1908 gab es 494 Siege, 174 Unentschieden und 188 Niederlagen; Torverhältnis 1914:1017.

BILANZ II: Joachim Löw betreut das deutsche Team in Basel zum 77. Mal als Bundestrainer. Bislang feierte der 52-Jährige mit der DFB-Auswahl 52 Siege. 13 Partien endeten unentschieden, elf gingen verloren.

SCHWEIZ I: Gegen keine Landesauswahl ist die deutsche Mannschaft so häufig angetreten wie gegen die der Schweiz. Es kommt in Basel zum 51. Aufeinandertreffen. Von den bislang 50 Vergleichen gewann das DFB-Team 36. Sechs Partien blieben ohne Sieger, nur achtmal konnten die Eidgenossen gewinnen. Das Torverhältnis lautet 135:60.

SCHWEIZ II: Das letzte Duell mit der Schweiz gewann Deutschland am 26. März 2008 ebenfalls in Basel nach Toren von Gomez (2), Klose und Podolski mit 4:0. Die letzte deutsche Niederlage liegt fast 56 Jahre zurück: Am 21. November 1956 siegten die Schweizer in Frankfurt am Main mit 3:1. Die letzte Niederlage in der Schweiz kassierte die DFB-Auswahl am 20. April 1941 beim 1:2 in Bern.

REKORDSPIELER: Lukas Podolski nähert sich der magischen Marke von 100 Länderspielen, die bislang erst neun deutsche Nationalspieler erreicht oder übertroffen haben. Der noch 26 Jahre alte Podolski steht in Basel vor seinem 96. Einsatz für Deutschland. Er würde damit mit Berti Vogts auf Position elf der Rangliste gleichziehen. Schon bei der EM könnte der gebürtige Pole die Hunderter-Marke knacken. Rekordnationalspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Einsätzen vor Miroslav Klose (33), der gegen die Schweiz seine 115. Partie für Deutschland bestreiten soll.

TORSCHÜTZEN: Miroslav Klose hat im noch vorläufigen EM-Kader von Bundestrainer Löw die meisten Tore erzielt. Mit 63 Treffern macht der Angreifer, der am Tag des ersten EM-Spiels gegen Portugal am 9. Juni 34 Jahre alt wird, weiter Jagd auf Rekordtorschütze Gerd Müller (68 Treffer). Lukas Podolski liegt mit 43 Toren auf Platz sieben der Rangliste der erfolgreichsten deutschen Länderspiel-Torschützen.

NEULINGE: Joachim Löw hat in seiner sechsjährigen Amtszeit als Bundestrainer 50 Neulinge eingesetzt. Gegen die Schweiz könnten der Schalker Julian Draxler (18) und Torwart Marc-André ter Stegen (20) von Borussia Mönchengladbach ihr Länderspieldebüt in der deutschen Nationalmannschaft feiern.