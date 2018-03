Löw zur Ukraine: «Menschen herzlich begegnen»

Zwei Wochen vor dem ersten EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Ukraine hat Joachim Löw eine Brücke zu den Menschen im Gastgeberland geschlagen.

Trotz der Kritik an den politischen Zuständen soll seine Mannschaft der Bevölkerung offen, freundlich und herzlich begegnen, betonte der Bundestrainer im Trainingslager in Südfrankreich.

«Wir wollen ohne Vorurteile in das Land gehen», sagte Löw, der zuvor deutlich einen «humanitären Umgang» mit der inhaftierten ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko gefordert hatte. «Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Menschenrechte eines unserer höchsten Güter sind.» Der DFB-Chefcoach will vor Turnierbeginn seine Spieler nochmals «grundsätzlich aufklären» lassen über die Situation in der Ukraine. «Wir werden ihnen Wissen vermitteln. Die Spieler können ihre Meinung äußern, wenn sie wollen», sagte Löw.

Zu der Aufforderung seines Kapitäns Philipp Lahm an die Europäische Fußball-Union UEFA und deren Präsidenten Michael Platini, klar zur politischen Situation in der Ukraine Stellung zu beziehen, äußerte sich Löw nicht. «Jeder hat sein Aufgabengebiet auszufüllen. Ich mache keine Politik, ich mache Fußball», hatte Platini erklärt.

Dass seine Mannschaft für Werte wie Menschenrechte stehe, «ist klar», unterstrich der Bundestrainer noch einmal. «Wir müssen nur bedenken, dass wir die ersten Spiele in der Ukraine haben und den Fokus auf den Sport legen», sagte Löw. Das DFB-Team wolle zeigen, dass «wir offen sind für das Land und die Menschen».