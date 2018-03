Klose fehlt erneut beim DFB-Training

Miroslav Klose hat erneut beim Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Tourrettes gefehlt.

Miroslav Klose konnte erneut nicht mit der Mannschaft trainieren.

Foto: Jens Wolf – DPA

Drei Tage vor dem Test-Länderspiel in Basel gegen die Schweiz konnte der 33 Jahre alte Topstürmer von Lazio Rom die erste von zwei angesetzten Übungseinheiten im EM-Vorbereitungscamp in Südfrankreich nicht mit dem Team bestreiten. Klose plagt sich nach langer Verletzungspause mit muskulären Problemen. Sein Einsatz am Samstag gegen die Schweiz ist ungewiss. Dafür trainierte Mesut Özil erstmals nach seiner Ankunft zu Wochenbeginn mit der Mannschaft.

Die EM-Spieler des FC Bayern übermittelten nach dem Freundschaftsspiel gegen die niederländische Nationalmannschaft Vorfreude auf das EM-Turnier vom 8. Juni bis 1. Juli in Polen und der Ukraine. «Für uns ist es gut, dass es Samstag zur Nationalmannschaft geht. Da haben wir ein neues Ziel, ein großes Ziel», erklärte Toni Kroos, der wie die anderen sieben Münchner EM-Kandidaten von Bundestrainer Joachim Löw nach der Final-Niederlage in der Champions League noch einen Tag mehr Urlaub bekam. «In so einem Turnier muss man keinen motivieren, das wird dann von alleine kommen», betonte Kroos.