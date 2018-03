Abschlusstraining im Gewitter – Klose fit für Schweiz

Bei starkem Regen und heftigem Gewitter absolvierte die deutsche Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining vor dem Test-Länderspiel am Samstag gegen die Schweiz

Stürmer Miroslav Klose kann gegen die Schweiz auflaufen.

Foto: Andreas Gebert – DPA

Blitz und Donner zwangen die Spieler von Bundestrainer Joachim Löw auf der Sportanlage im südfranzösischen Tourrettes sogar zu einer kurzen Unterbrechung. Lukas Podolski und Co. wechselten vom Rasen ins Fitnesszelt. Alle 19 derzeit verfügbaren Spieler aus dem vorläufigen EM-Kader meldeten sich für die Partie in Basel einsatzbereit. Die acht Akteure des FC Bayern fehlen noch.

Auch Miroslav Klose, dessen Einsatz im vorletzten EM-Test wegen muskulärer Probleme im Rücken noch infrage gestanden hatte, konnte das Training voll absolvieren. Der 33 Jahre alte Topstürmer von Lazio Rom machte im internen Übungsspiel einen guten Eindruck, schoss auch ein Tor. Das DFB-Team reist erst am Morgen des Spieltags von Frankreich in die Schweiz und kehrt sofort nach der Partie am Samstagabend ins Trainingscamp nach Tourrettes zurück.