Turbine verlängert mit Kemme und holt Isländerin

Tabea Kemme hat ihren Vertrag beim deutschen Frauenfußball-Meister Turbine Potsdam verlängert. Wie die Brandenburger mitteilten, unterschrieb die 19-Jährige einen Kontrakt bis Juni 2014.

Foto: Jens Kalaene. – DPA

«Ich fühle mich hier in Potsdam sehr wohl, es passt einfach alles. Mein persönliches Umfeld, die private sowie berufliche Situation und Perspektive ebenso wie natürlich das Sportliche», sagte Kemme, die seit 2006 für Turbine spielt. Sie steht im Kader der deutschen Fußball-Frauen für die Länderspiele am Samstag in Rumänien und am 26. Oktober gegen Schweden.

Zudem gab Potsdam die Verpflichtung der isländischen Nationalspielerin Margret Lara Vidarsdottir vom schwedischen Erstligisten Kristiansstads DFF bekannt. Sie gehört vom 1. November an zum Turbine-Team.