Turbine Potsdam «Herbstmeister» im Frauenfußball

Titelverteidiger 1. FFC Turbine Potsdam ist «Herbstmeister» der Frauenfußball-Bundesliga. Der Champions-League-Sieger gewann vor 800 Zuschauern 4:1 (2:0) bei der SG Essen-Schönebeck.

Nach dem elften Spieltag liegt Potsdam mit 28 Zählern vor dem ehemaligen Titelträger 1. FFC Frankfurt (27) und dem nationalen Cup-Gewinner FCR Duisburg (23) an der Tabellenspitze.

Frankfurt gewann 2:0 (1:0) bei Bayern München, Duisburg 3:0 (2:0) beim 1. FC Saarbrücken. Mit nur einem Punkt bleibt der Herforder SV nach dem 0:3 (0:0) als Gast des Hamburger SV Tabellenletzter.

Für Potsdam waren in Essen Nadine Keßler mit ihrem siebten Saisontor, die zweimal erfolgreiche Anja Mittag und Inka Wesely erfolgreich. Rekord-Nationalspielerin Birgit Prinz und Conny Pohlers sorgten vor immerhin 1335 Besuchern in München für das Frankfurter 2:0. Die Duisburger Torschützinnen beim 3:0 in Saarbrücken waren Inka Grings, Femke Maes und Mandy Islacker.