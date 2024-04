Trainer Schaaf wird laut: SG Kirn kämpft sich aus Tief

In der Pause fielen klare Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlten: In der zweiten Hälfte zeigten die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach ein anderes Gesicht und verdienten sich so den 5:1 (1:1)-Erfolg beim TuS Münchweiler. „Wir haben den Mädels gesagt, dass es so nicht reicht, Meister zu werden“, verriet SG-Trainer Markus Schaaf, der zudem taktische und personelle Wechsel vornahm. Die Maßnahmen fruchteten.

Der Landesliga-Spitzenreiter trat aggressiver und dominanter auf, spielte schöne Angriffe und ließ keine Chance mehr zu. Alina Langhofer (51.), Hanna Emrich (65., 75.) und Katharina Conrad (90.) münzten die Überlegenheit in Treffer um. Das erste SG-Tor war in Minute zwei durch Sarah Maiwald gefallen, danach versäumten es die Gäste nachzulegen. „In der ersten Viertelstunde hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen hatten. Doch dann hatten wir Probleme, überhaupt noch hinten rauszukommen“, wunderte sich Schaaf. Torfrau Katharina Hübner verhinderte in der Schwächephase Schlimmeres. „Ich muss dem Team ein Lob aussprechen, dass es so zurückgekommen ist“, sagte der SG-Trainer. tip