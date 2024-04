Plus Holzbach

SV Holzbach: Freie Oster-Tage für einen freien Kopf – Jetzt kommt SV Elversberg

Über Ostern hatten die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach fünf Tage frei, auch für den Kopf. Ein paar Laufaufgaben hatte ihnen ihr Trainer Michael Tannhäuser an die Hand gegeben. Damit sie einerseits ausgeruht, andererseits aber fit in die nächsten Wochen im Abstiegskampf gehen können. Die Aufgabe am Sonntag um 14 Uhr im Simmerner Hunsrückstadion ist allerdings keine ganz so einfache: Der Tabellenvierte SV Elversberg ist zu Gast.