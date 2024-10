Plus Sohren

Sohren gegen Holzbach: Euphorie trifft Vorfreude im Frauen-Rheinlandpokal

Es ist aus vielerlei Gründen eine interessante Konstellation am Sonntag ab 17 Uhr, wenn sich in der dritten Runde des Rheinlandpokals die Fußballerinnen der SG Sohren und die des SV Holzbach auf dem Kunstrasen „Alte Asche“ in Sohren gegenüberstehen. Die Rollen sind klar verteilt, denn es heißt: Kreisklassen-Neuling gegen Regionalliga-Absteiger.