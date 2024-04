Plus Kirn

SG Kirn: Schaaf ruft im Titelkampf fünf Endspiele aus

Für die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach geht es nach dem erfolgreich gemeisterten Pokalhalbfinale in den Saisonendspurt. „Uns stehen fünf Endspiele bevor“, sagt SG-Trainer Markus Schaaf und schiebt hinterher: „Aus denen müssen fünf Siege her, dann kann es uns keiner mehr nehmen.“ Sein Team führt die Landesliga-Tabelle an, hat aber im punktgleichen SV Weiersbach und der FSG Wasgau, die zwei Zähler weniger aufweist, zwei Verfolger im Nacken sitzen.