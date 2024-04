Plus Andernach SG 99 vor Wettschießen um die Tabellenführung – Andernach empfängt Schlusslicht Hoffenheim II Von Stefan Kieffer i Vollen Einsatz für die Tabellenführung zeigten Leonie Wäschenbach (Mitte) und ihre Kolleginnen von der SG 99 Andernach auch beim 2:0-Sieg im letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II. Foto: Tobias Jenatschek Erster gegen Letzter, 45 Punkte gegen fünf, 13 Saisonsiege gegen einen: Was den Frauen der SG 99 Andernach am Sonntag (14 Uhr) bevorsteht, scheint nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Lesezeit: 2 Minuten

Der Gast des aktuellen Zweitliga-Tabellenführers, die U 20-Vertretung des Bundesligisten TSG Hoffenheim, hat nur noch theoretische Aussichten auf den Klassenverbleib und glaubt auch selbst nicht mehr an ein glückliches Ende dieser Spielzeit. Auf der TSG-Homepage jedenfalls geht es in Sache zweiter Mannschaft mehr um die Zukunft in der Regionalliga, für die ...