SG 99 bestreitet letztes Spiel des Kalenderjahres: Die Borussia aus Mönchengladbach stellt sich in Mendig vor

Der letzte Vorhang des Fußballjahres in der Rhein/Ahr-Region senkt sich eine Woche vor Heiligabend in Mendig: Auf dem Kunstrasenplatz der Brauerstadt absolviert die SG 99 Andernach ihr 13. und zugleich finales Hinrundenspiel in der 2. Frauenfußball-Bundesliga. Am Sonntag um 14 Uhr gibt sich die renommierte Borussia aus Mönchengladbach die Ehre. Als „richtungsweisend“ bezeichnet der Andernacher Trainer Florian Stein diese Begegnung des Tabellenachten mit dem -elften.