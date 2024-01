SG 99 Andernach testet gegen zwei Tabellenführer – Heimspiele gegen Worms und Bochum

Zwei Tabellenführer geben sich am Wochenende auf dem Kunstrasenplatz im Andernacher Stadion die Ehre. Am Samstag spielt zunächst die zweite Frauenfußballgarnitur der SG 99 um 14 Uhr gegen die Wormatia aus Worms, klarer Spitzenreiter der Verbandsliga Südwest und designierter Wiederaufsteiger in die dritthöchste Klasse der Republik. Auf dieser Ebene spielt schon der VfL Bochum in der Weststaffel und führt dort das Zahlenwerk ohne Niederlage und mit nur fünf Gegentreffern an.