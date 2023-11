Die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr gehen ohne Punktverlust in Heimspielen in die Winterpause. Im letzten Auftritt in Mayen vor der Winterpause hat die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer den SV Holzbach mit 4:0 (2:0) besiegt. Am nächsten Sonntag (14.30 Uhr) beenden die Neuenahrerinnen die Hinserie in der Regionalliga Südwest mit der Partie beim 1. FFC Montabaur.