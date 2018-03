Neid nominiert Julia Simic für Schweiz-Spiel nach

Fußball-Bundestrainerin Silva Neid hat Julia Simic für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen am 17. September gegen die Schweiz nachnominiert.

Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom FC Bayern München rückt für Dzsenifer Marozsan in den Kader für die Partie in Augsburg. Die Frankfurterin Marozsan, die wegen einer Knieverletzung die Heim-WM im Sommer verpasst hatte, fällt wegen einer Meniskusverletzung aus. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Für Simic, die 2007 mit der U 19-Auswahl Europameister wurde und sämtliche DFB-Nachwuchsteams durchlief, ist es die erste Berufung in die A-Nationalmannschaft. Vor der Weltmeisterschaft im Sommer sorgte sie für Schlagzeilen, als sie mit vier weiteren Nachwuchsspielerinnen im Magazin «Playboy» posierte. Neben Simic stehen in Torhüterin Kathrin Längert (München) und Svenja Huth (1. FFC Frankfurt) zwei weitere Neulinge im Aufgebot.

Die bei der WM im Viertelfinale ausgeschiedene DFB-Auswahl bestreitet in Augsburg ihr erstes Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2013 in Schweden. Neben der Schweiz trifft die Neid-Elf in der Gruppe 2 noch auf Rumänien, Kasachstan, Spanien und die Türkei.