Japanerin Sawa beendet internationale Karriere

Fußball-Weltmeisterin Homare Sawa beendet nach dem Silbermedaillengewinn mit Japans Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen ihre internationale Karriere.

Die Japanerin Homare Sawa (r) zieht einen Schlussstrich unter ihre internationale Karriere.

«Ich habe erreicht, was möglich war und bedauere nichts», sagte die 33-Jährige der japanischen Zeitung «Nikkan Sports Daily». Sawa war maßgeblich am überraschenden WM-Erfolg ihres Teams im Sommer 2011 in Deutschland beteiligt.

Sawa hatte bereits mit 12 Jahren in der japanischen Frauen-Liga debütiert. In ihrer Karriere spielte sie auch mehrere Jahre in den USA. Derzeit ist sie bei INAC Kobe Leonessa unter Vertrag. Bei Olympia in London hatte Japan das Finale gegen die USA mit 1:2 verloren. «Ich wollte immer Olympia-Gold, ich habe alles gegeben. Das ist das Ende», sagte Sawa, die an fünf Weltmeisterschaften teilgenommen hat und in 186 Länderspielen 81 Tore erzielte.