Plus Holzbach

Holzbach wieder in der Rheinlandliga statt Regionalliga: Tannhäuser hat mehr Auswahl

Von Mirko Bernd

i Gibt weiter die Richtung bei den Holzbacherinnen vor: Trainer Michael Tannhäuser. Foto: B&P Schmitt

Die letzten beiden Tests liefen recht vielversprechend, die Fußballerinnen des SV Holzbach sind gerüstet, um nach dem klaren Abstieg aus der Regionalliga Südwest in der Rheinlandliga wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Wohin das in der Rheinlandliga führt, wird man sehen. Einen ersten Aufschluss soll die Partie am Sonntag um 14 Uhr in Tiefenbach gegen Aufsteiger SG Vulkania Waldkönigen aus der Eifel geben.