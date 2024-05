Plus Holzbach

Holzbach vor dem Heimspiel gegen Andernach II: Abgeschenkt wird nichts

Vier Spiele stehen noch an für die Fußballerinnen des SV Holzbach in der Regionalliga Südwest. Danach geht es zurück in die Rheinlandliga, wenn nicht noch etwas Außergewöhnliches passiert. Zwei Partien davon finden zu Hause statt, die erste am Sonntag um 14 Uhr im Simmerner Hunsrückstadion gegen die SG 99 Andernach II.