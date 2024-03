Plus Diez/Duisburg

Hallen-Höhepunkt für Fußballerinnen: SV Diez-Freiendiez fiebert der Deutschen-Futsal-Meisterschaften entgegen

Von Stefan Nink

i Diez-Freiendiez-Elversberg_Lisanne Muenster Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Nachdem während der Indoor-Saison Turniersiege beim Ahrbach-Cup in Montabaur sowie Finalteilnahmen in Eddersheim und beim vereinseigenen Turnier herausgesprungen waren, fahren die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez am Wochenende zum Höhepunkt der Hallenrunde abermals zur Endrunde der Deutschen-Futsal-Meisterschaften in die Sportschule Duisburg-Wedau.