Plus Diez-Freiendiez Gute Ausgangslage im Titelrennen dahin: Diez-Freiendiez verteilt bei 0:4 gegen Bitburg vorzeitig Geschenke Statt über den Winter hinweg in Schlagdistanz zur Tabellenspitze zu bleiben, haben sich die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen unmittelbare Konkurrenten vorerst aus dem Titelrennen der Rheinlandliga verabschiedet.

Nach 1:3-Niederlage im Verfolgerduell in Urbar, in dem das Team noch eine akzeptable Leistung gezeigt hatte, setzte es zum Jahresausklang im Nachholspiel gegen den FC Bitburg infolge der „schlechtesten Saisonperformance“, so Sascha Baier, eine herbe 0:4 (0:3)-Klatsche. „Eine inakzeptable Vorstellung und vier verfrühte Weihnachtsgeschenke. Einfach enttäuschend“, war der SV-Trainer hinterher restlos ...