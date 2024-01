Plus Dierdorf Futsal: SV Diez-Freiendiez gewinnt Rheinlandmeister-Titel Ihren starken Auftritt bei den FVR-Futsal-Meisterschaften krönten die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez am Dierdorfer Schulzentrum mit dem Titelgewinn. Ohne Gegentreffer marschierten die SV-Ladys durch die Vorrunde. Im Halbfinale war dann gegen Ligakonkurrent 1. Von Stefan Nink

FFC Montabaur eine harte Nuss zu knacken, was mit einem 1:0-Erfolg auch gelang. Im Finale standen sich dann die besten Teams gegenüber. Lisa Kilian brachte den Außenseiter von Lahn und Aar gegen den SC 13 Bad Neuenahr zunächst in Führung, per Zehnmeter glich der Favorit aus der Kurstadt aus. Im ...