Für den SC 13 Bad Neuenahr wird's gleich ernst – Wegweisende Spiele

Von Lutz Klattenberg

i Keine Zeit, eine ruhige Kugel zu schieben, hat der SC 13, hier Katharina Pohs, in den nächsten Wochen, wo er unter anderem auf den Dritten Saarbrücken, den Vierten Elversberg und Spitzenreiter Mainz trifft. Foto: Guido Kölzer/SC 13

Nach fast vier Monaten Winterpause in der Regionalliga Südwest starten die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken in die zweite Saisonhälfte. Für den Tabellenzweiten stehen gleich richtungweisende Wochen an. Mit Saarbrücken, dem SV Elversberg, dann Schlusslicht TuS Wörrstadt und Spitzenreiter FSV Mainz 05 trifft der SC 13 in den nächsten vier Wochen auf die gesamte direkte Konkurrenz.