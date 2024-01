Plus Rübenach Fünf U 17-Bundesligisten und vier Regionalligisten führen das Feld an – Turnier in Rübenach Vorhang auf zum Fußballjahr 2024: Am Samstag und Sonntag geht der 2. Edeka-Hallencup des FV „Rheingold“ Rübenach unter der Regie der Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung des Vereins über die Bühne. Der Erlös des gesamten Turniers kommt der Familie von Leon Marijanovic zugute, der in der Silvesternacht bei einem tragischen Unfall im Alter von erst 18 Jahren ums Leben gekommen war. Von Bodo Heinemann

Nach der erfolgreichen Premiere der Veranstaltung im Vorjahr nehmen nun 24 statt zehn Mannschaften am Turnier teil, das samstags und sonntags jeweils um 11.30 Uhr in der Franz-Mohrs-Halle am Mühlenteich beginnen wird. Der Samstag gehört den Frauenteams, sonntags gehen zwölf weibliche U17-Teams an den Start. Nach Abschluss der Vorrunde gegen ...