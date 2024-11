Plus Holzbach

Frauen-Rheinlandliga: SV Holzbach und FC Urbar treffen sich zum Spitzenspiel

i Holzbachs Kim Tannhäuser (in Rot) ist erkältet und fraglich für den Hit gegen Urbar. Foto: K.F.Schmitt B&P Schmitt/B&P Schmitt

Die zwei wohl besten Fußballteams der Frauen-Rheinlandliga treffen in diesem Jahr noch zweimal aufeinander, beide Male hat der SV Holzbach Heimrecht – in der Liga am Sonntag um 14 Uhr in Tiefenbach und am Sonntag, 1. Dezember, um 16.30 Uhr noch einmal, dann im Viertelfinale des Rheinlandpokals.