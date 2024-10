Plus Holzbach

Frauen-Rheinlandliga: Holzbach doppelt gefordert – Erst kommt Issel II, dann Neuennahr II

Zwei Begegnungen binnen drei Tagen stehen für die Rheinlandliga-Spielerinnen des SV Holzbach am Wochenende an: Erst geht es am Freitagabend um 20 Uhr in einer verlegten Partie daheim gegen den TuS Issel II, am Sonntag um 14 Uhr ist der SC Bad Neuenahr II. Am Freitag wird auf dem Kunstrasen am Simmerner Schulzentrum gespielt, am Sonntag Tiefenbach.