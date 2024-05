Plus Kirn Finale Partie der SG Kirn: Der Stachel sitzt noch tief Von Tina Paare Wer denkt, die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach könnten die Landesliga-Saison austrudeln lassen, nachdem sie den Meistertitel in der Tasche haben, der irrt.

Sie werden am Samstag um 18 Uhr vielmehr hoch motiviert in die finale Partie gegen die FSG Wasgau gehen und wollen Wiedergutmachung betreiben für die einzige Niederlage (2:3) in dieser Spielzeit. „Wir wollen den kleinen Unfall korrigieren. Der Stachel sitzt schon tief, auch weil uns die Schiedsrichterin ein bisschen benachteiligt ...