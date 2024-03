Kirn

Erste Niederlage beschäftigt die SG Kirn: Wiedergutmachung im Pokal?

Von Tina Paare

Nach der ersten Saisonniederlage sind die Fußballerinnen der SG Kirn/Kirn-Sulzbach auf Wiedergutmachung aus. Die können sie allerdings zunächst nur im Pokal betreiben, nicht in der Landesliga, denn am Samstag um 18 Uhr steht das Viertelfinale im Westpfalz- und Nahepokal beim SC Stambach an. Der Kontrahent ist kampflos in die Runde der letzten acht eingezogen.