SC 13 Bad Neuenahr – Unangenehme Auswärtsfahrt Von Lutz Klattenberg Eine der unangenehmeren Aufgaben für die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest ist stets die Fahrt nach Schweich. Am Sonntag (14 Uhr) wartet dort der TuS Issel zum Rheinlandduell.

Tabellarisch fehlt dem Spiel sicherlich die Würze. Issel hat den Klassenverbleib fünf Spieltage vor Saisonende mit 24 Punkten so gut wie sicher. Der SC 13 steht auf Rang drei, Platz zwei ist in Reichweite, Mainz 05 an der Spitze ist aber wohl enteilt. Und dennoch dürfte das Aufeinandertreffen durchaus seine ...