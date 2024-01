Budenzauber mit Mainz 05: SV Diez-Freiendiez begrüßt 17 Teams zum 9. Volksbank-Cup

Die Sporthalle der Zentralen Sportanlage am Diezer Wasserwäldchen ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr Schauplatz der 9. Auflage des Volksbank-Cups des SV Diez-Freiendiez.

Bei der Qualifikation am Samstag geht's für auf vier Gruppen verteilte 20 Teams um den Einzug ins Hauptturnier, das dann am Sonntag je nach Leistungsstärke der Teilnehmer in zwei Wettbewerben fortgesetzt wird.

Am Samstag spielen in Gruppe A FSG Leeheim/Crumstadt, 1. FSV Mainz 05 II, 1. FFC Montabaur II, FSG Brechen/Weyer und TuS Ahrbach. Die Gruppe B ist bestückt mit 1. FSV Mainz 05, U17 SG 99 Andernach, FC Eddersheim, U17 MSG Altendiez, SV Diez-Freiendiez II.

Das Feld der Gruppe C umfasst DJK SSG Darmstadt II, SC Hassia Dieburg, FC Dietzenbach, SV Diez-Freiendiez und 1. FFC Neuwied. In Gruppe D sind dann Uni-Elf Marburg, DJK SSG Darmstadt, SF Ay Yildiz Derne, SV Menden und FSG Leeheim/Crumstadt eingeteilt. stn