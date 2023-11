Zum Ende der Hinrunde in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest stehen dem SC 13 Bad Neuenahr noch zwei Rheinlandduelle bevor. Im letzten Heimspiel der Halbserie erwarten die Kurstädterinnen am Sonntag (14 Uhr) in Mayen zunächst den Aufsteiger SV Holzbach. Im letzten Auswärtsspiel geht es dann am folgenden Sonntag, 12. November, (14.30 Uhr) zum 1. FFC Montabaur.