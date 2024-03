Plus Andernach

Aufstiegsplätze in Reichweite: Punktet Andernach auch im dritten Topspiel?

Von Stefan Kieffer

i Fast so hoch wie bei ihrem siegbringenden Kopfballtor zum 2:1 gegen Jena sprang Andernachs Leonie Stöhr (rechts) beim Torjubel mit Leonie Krump. Schiedsrichterin Laura Duske blieb unbeeindruckt. Foto: Tobias Jenatschek

Mit neun Punkten aus drei Spielen sind die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach perfekt in die Rückrunde gestartet und haben sich als Tabellenvierter in der Spitzengruppe festgesetzt. Dabei nahmen die Bäckermädchen gegen Meppen und Jena erfolgreich Revanche für zwei der drei Niederlagen, die sie in der Anfangsphase der Saison erlitten. Am Sonntag gastieren sie um 14 Uhr beim SC Sand, der ihnen am vierten Spieltag mit 3:0 eine bittere Heimpleite bescherte.