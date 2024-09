Plus Diez

10:0 – Torhunger der Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez kennt keine Grenzen

Einen Eintrag in die Annalen der ohnehin überaus erfolgreichen Abteilung sicherten sich die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit dem 10:0 (3:0)-Heimsieg gegen die Reserve des Regionalligisten SC 13 Bad Neuenahr. Es war in all den Jahren der höchste Erfolg der SV-Ladys im Oberhaus des Verbandes.