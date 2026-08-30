FFC bezwingt Dauerrivale Issel
Zaubertor von Lynn Bange bricht bei Montabaur den Bann
Lynn Bange brachte ihren 1. FFC Montabaur am zweiten Spieltag auf Kurs: Ihr sehenswerter Treffer in der 76. Minute ebnete den We
Lynn Bange brachte ihren 1. FFC Montabaur am zweiten Spieltag auf Kurs: Ihr sehenswerter Treffer in der 76. Minute ebnete den Weg zum Auswärtssieg beim TuS Issel.
Andreas Hergenhahn

Der 1. FFC Montabaur ist bereits jetzt voll drin in der Regionalliga-Saison. Auf einem Platz, der alles andere als beliebt ist bei Gästeteams, landeten die Fußballerinnen aus dem Westerwald einen immens wichtigen Dreier.

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Nach der guten Leistung beim 1:1 gegen den SC 13 Bad Neuenahr hat der 1. FFC Montabaur auch den zweiten Härtetest bestanden. Mehr noch: Am zweiten Spieltag der Frauen-Regionalliga Südwest setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger mit 2:1 (0:0) beim TuS Issel durch und revanchierte sich für die 0:1-Niederlage im Rheinlandpokalfinale Mitte Juni.
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