FFC bezwingt Dauerrivale Issel Zaubertor von Lynn Bange bricht bei Montabaur den Bann Marco Rosbach 30.08.2026, 18:14 Uhr

i Lynn Bange brachte ihren 1. FFC Montabaur am zweiten Spieltag auf Kurs: Ihr sehenswerter Treffer in der 76. Minute ebnete den Weg zum Auswärtssieg beim TuS Issel. Andreas Hergenhahn

Der 1. FFC Montabaur ist bereits jetzt voll drin in der Regionalliga-Saison. Auf einem Platz, der alles andere als beliebt ist bei Gästeteams, landeten die Fußballerinnen aus dem Westerwald einen immens wichtigen Dreier.

Nach der guten Leistung beim 1:1 gegen den SC 13 Bad Neuenahr hat der 1. FFC Montabaur auch den zweiten Härtetest bestanden. Mehr noch: Am zweiten Spieltag der Frauen-Regionalliga Südwest setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Kluger mit 2:1 (0:0) beim TuS Issel durch und revanchierte sich für die 0:1-Niederlage im Rheinlandpokalfinale Mitte Juni.







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