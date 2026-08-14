Quali zur 1. Runde DFB-Pokal Wird die Fortuna zum Stolperstein für die SG 99? Stefan Kieffer 14.08.2026, 12:46 Uhr

i Siegtorschützin gegen Sand: Carolin Schraa (am Ball) im Duell um den Ball. Norina Tönges

Die Fußballerinnen der SG 99 Andernach treffen in der Qualifikation zur ersten Hauptrunde es DFB-Pokals auf Regionalligisten Fortuna Köln.

Nach zwei Spieltagen, die für die SG 99 Andernach eine unglückliche Heimniederlage gegen Meppen und einen späten Auswärtssieg in Sand brachten, steht in der 2. Bundesliga der Frauen die erste Spielpause an. Stattdessen geht es für die Andernacher Bäckermädchen in der Qualifikation für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal zum Regionalligisten Fortuna Köln.







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