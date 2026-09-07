FCU unterliegt Saarbrücken 0:6 Urbar muss Stammtorhüterin im Feld spielen lassen Stefan Kieffer 07.09.2026, 11:57 Uhr

i Kaum zu bremsen war die dreimalige Saarbrücker Torschützin Chelsea Agyei (links) von ihrer Urbarer Gegenspielerin Isabel Fulisch beim 6:0-Sieg des Regionalliga-Spitzenreiters aus dem Saarland. Martin Reuschenbach

Die Frauen des FC Urbar unterlagen dem 1. FC Saarbrücken mit 0:6, nachdem sie morgens vor dem Spiel noch drei weitere Ausfälle zu vermelden hatten. Der FCU muss die Punkte für den Klassenverbleib bei anderen Gegnern holen.

Stark ersatzgeschwächt mussten die Regionalliga-Fußballerinnen des FC Urbar ihr Heimspiel gegen den Ligaprimus 1. FC Saarbrücken bestreiten und unterlagen deutlich mit 0:6 (0:4). Neben den langzeitverletzten Laura Wermann und Nina Agic, der angeschlagenen Kapitänin Chiara Eckloff sowie den Urlauberinnen Stefi Stieben und Ivana Serdarusic meldeten sich am Morgen des Spiels in Sarah Walder, Alketa Rizani und Johanna Sabel drei weitere Akteurinnen ...







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