FCU-Frauen enttäuscht Urbar kassiert unnötige 0:1-Niederlage in Issel Stefan Kieffer 09.11.2026, 13:16 Uhr

i Im Auswärtsspiel beim TuS Issel entwickelten die Fußballerinnen des FC Urbar (in Rot von links mit Leni Hepfer, Sina Jarski, Sarah Walder und Jana Heibel) zu wenig Offensivkraft und unterlagen am Ende mit 0:1. FC Urbar/Martin Reuschenbach

In der Regionalliga erlebten die Fußballerinnen des FC Urbar eine knappe Niederlage beim TuS Issel. Der Tabellenkampf verschärft sich, Urbar droht, der Abstiegszone näherzukommen.

Im letzten Hinrundenspiel der Regionalliga kassierten die Fußballerinnen des FC Urbar eine unnötige 0:1-Niederlage beim bislang punktgleichen Tabellennachbarn TuS Issel. Die knapp 60 Zuschauer bekamen eine Begegnung aus der Abteilung Magerkost zu sehen, in der eine Punkteteilung für die Urbarerinnen zum Greifen nah war.







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