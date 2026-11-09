In der Regionalliga erlebten die Fußballerinnen des FC Urbar eine knappe Niederlage beim TuS Issel. Der Tabellenkampf verschärft sich, Urbar droht, der Abstiegszone näherzukommen.
Lesezeit 1 Minute
Im letzten Hinrundenspiel der Regionalliga kassierten die Fußballerinnen des FC Urbar eine unnötige 0:1-Niederlage beim bislang punktgleichen Tabellennachbarn TuS Issel. Die knapp 60 Zuschauer bekamen eine Begegnung aus der Abteilung Magerkost zu sehen, in der eine Punkteteilung für die Urbarerinnen zum Greifen nah war.