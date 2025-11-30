Holzbach verliert in Andernach SV überwintert trotz schwachem 1:2 als Tabellenführer Mirko Bernd 30.11.2025, 19:23 Uhr

Der SV Holzbach überwintert zwar als Tabellenführer der Frauen-Rheinlandliga, aber so richtig freuen konnten sich die Hunsrückerinnen nach dem 1:2 bei der SG 99 Andernach III darüber nicht.

Die U23-Teams der „Großen“ scheinen den Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Holzbach nicht zu liegen. Nach dem 1:3 beim SC 13 Bad Neuenahr II verlor der Tabellenführer das Wiederholungsspiel bei der SG 99 Andernach III mit 1:2 (0:1). Die Tabellenspitze hat Holzbach noch nicht verloren mit 25 Punkten, allerdings hat der Zweite FSG Serrig die gleiche Punktzahl bei einer Partie weniger.







