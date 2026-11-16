Sohrenerinnen revanchieren sich für Hinspielpleite
Im letzten Spiel vor der Winterpause in der Frauen-Bezirksliga stand das „Kreis-Hunsrück/Mosel-Duell“ zwischen Eifelhöhe Mosel und Sohren an. Die Hunsrückerinnen setzten sich in Büchel klar durch.
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Die Fußballerinnen der FSG Sohren/Büchenbeuren haben am zehnten und letzten Spieltag vor der Winterpause in der Frauen-Bezirksliga in Büchel bei der FSG Eifelhöhe Mosel mit 6:0 (3:0) gewonnen und sich für die kuriose 5:6-Hinspielpleite am ersten Spieltag revanchiert.