6:0 gegen Eifelhöhe Mosel Sohrenerinnen revanchieren sich für Hinspielpleite 16.11.2026, 15:03 Uhr

i Die FSG Sohren (rechts mit Emma Fink) hat zum Jahresabschluss mit 6:0 bei der FSG Eifelhöhe Mosel (links Stefanie Adams) in Büchel gewonnen und sich für die 5:6-Hinspielpleite revanchiert. Alfons Benz

Im letzten Spiel vor der Winterpause in der Frauen-Bezirksliga stand das „Kreis-Hunsrück/Mosel-Duell“ zwischen Eifelhöhe Mosel und Sohren an. Die Hunsrückerinnen setzten sich in Büchel klar durch.

Die Fußballerinnen der FSG Sohren/Büchenbeuren haben am zehnten und letzten Spieltag vor der Winterpause in der Frauen-Bezirksliga in Büchel bei der FSG Eifelhöhe Mosel mit 6:0 (3:0) gewonnen und sich für die kuriose 5:6-Hinspielpleite am ersten Spieltag revanchiert.







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