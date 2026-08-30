Andernach gewinnt 2:1 SG 99 holt nach Rückstand ersten Heimsieg der Saison Emily Klinkner 30.08.2026, 18:32 Uhr

i Erleichterung und Freude bei den Fußballerinnen der SG 99 Andernach (weiße Hosen) nach dem Tor zum 2:1 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II. Norina Tönges

Am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga setzten sich die Andernacherinnen mit 2:1 gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim durch und zeigten starke Leistungen – trotz eines kurzzeitigen Rückstands.

Die SG 99 Andernach hat am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga die Reserve der TSG Hoffenheim mit 2:1 (0:0) geschlagen und damit den ersten Heimsieg der Saison geholt. Nach dem zuletzt knapp verloren 1:2 gegen Viktoria Berlin konnten sich die Andernacherinnen trotz eines kurzzeitigen Rückstands durchsetzen und das Spiel vor Heimpublikum drehen.







Artikel teilen

Artikel teilen