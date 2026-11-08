Spannendes Duell in der 2. Frauen-Bundesliga: Die SG 99 Andernach besiegt Turbine Potsdam mit 1:0 und setzt sich weiter vom Tabellenende ab. Ein Aluminium-Festival auf dem Platz und ein entscheidender Treffer von Malou Müller machten das Spiel aus.
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Die SG 99 Andernach hat den 1. FFC Turbine Potsdam in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen mit 1:0 (0:0) geschlagen. Nach einer torlosen Halbzeit mit mehreren Chancen für die Andernacherinnen erlöste Malou Müller die SG 99 mit ihrem ersten Saisontor in der zweiten Halbzeit.