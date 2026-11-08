SG 99 besiegt Potsdam 1:0 Malou Müller erlöst Andernach mit dem Siegtreffer Emily Klinkner 08.11.2026, 19:10 Uhr

i Die Andernacherin Malou Müller (im dunkelblauen Trikot bei der Ballannahme) setzte viele offensive Akzente und machte gegen Potsdam das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg der SG 99. Norina Tönges

Spannendes Duell in der 2. Frauen-Bundesliga: Die SG 99 Andernach besiegt Turbine Potsdam mit 1:0 und setzt sich weiter vom Tabellenende ab. Ein Aluminium-Festival auf dem Platz und ein entscheidender Treffer von Malou Müller machten das Spiel aus.

Die SG 99 Andernach hat den 1. FFC Turbine Potsdam in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen mit 1:0 (0:0) geschlagen. Nach einer torlosen Halbzeit mit mehreren Chancen für die Andernacherinnen erlöste Malou Müller die SG 99 mit ihrem ersten Saisontor in der zweiten Halbzeit.







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