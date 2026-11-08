SG 99 besiegt Potsdam 1:0
Malou Müller erlöst Andernach mit dem Siegtreffer
Die Andernacherin Malou Müller (im dunkelblauen Trikot bei der Ballannahme) setzte viele offensive Akzente und machte gegen Pots
Die Andernacherin Malou Müller (im dunkelblauen Trikot bei der Ballannahme) setzte viele offensive Akzente und machte gegen Potsdam das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg der SG 99.
Norina Tönges

Spannendes Duell in der 2. Frauen-Bundesliga: Die SG 99 Andernach besiegt Turbine Potsdam mit 1:0 und setzt sich weiter vom Tabellenende ab. Ein Aluminium-Festival auf dem Platz und ein entscheidender Treffer von Malou Müller machten das Spiel aus.

Lesezeit 2 Minuten
Die SG 99 Andernach hat den 1. FFC Turbine Potsdam in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen mit 1:0 (0:0) geschlagen. Nach einer torlosen Halbzeit mit mehreren Chancen für die Andernacherinnen erlöste Malou Müller die SG 99 mit ihrem ersten Saisontor in der zweiten Halbzeit.
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