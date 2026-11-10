Immerhin drei der vergangenen vier Begegnungen gewonnen: Die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez kommen in der Rheinlandliga allmählich auf Touren. Beim 11:0 gegen den Tabellenletzten SV Dörbach feierten die Ladys vom Wirt ein Schützenfest.
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Mit einem 11:0 (7:0)-Kantersieg gegen das Rheinlandliga-Schlusslicht SV Dörbach verschafften sich die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez zunächst einmal fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.
Nach bereits einer halben Stunde ist das halbe Dutzend voll
Der Torreigen gegen den Aufsteiger des Vorjahres nahm nach einer Viertelstunde seinen Lauf.