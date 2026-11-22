Wohl dem, der solche Spielerinnen in seiner Offensive weiß: Seit Wochen spielen Luna Helwing und Marie Fischer als Sturmduo des 1. FFC Montabaur die Gegner schwindlig. Von der überragenden Form der beiden musste sich auch der TuS Issel überzeugen.
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Im letzten Punktspiel der Regionalliga Südwest vor der Winterpause haben die Frauen vom 1. FFC Montabaur mit einem deutlichen 6:3 (2:1) ein Ausrufezeichen gegen ihren Dauerrivalen TuS Issel gesetzt. Mit diesem Ergebnis verteidigten die Westerwälderinnen ihren fünften Tabellenplatz und tankten Selbstvertrauen vor dem Rheinlandpokal-Achtelfinale am kommenden Sonntag beim SC 13 Bad Neuenahr.