Duo schießt Montabaur zum Sieg Helwing und Fischer sind für Issel nicht zu verteidigen Helmut Rosbach 22.11.2026, 21:59 Uhr

i „Eine Marie Fischer im Zusammenspiel mit Luna Helwing ist kaum zu verteidigen“, stellte Issels Trainer Stefan Zimmer nach der Niederlage seiner Mannschaft in Horressen fest. Hier feiern die beiden FFC-Stürmerin das 1:0 durch Luna Helwing (links), dem ein Eigentor der Gäste und vier Treffer von Marie Fischer (rechts) folgen sollten. Volker Horz

Wohl dem, der solche Spielerinnen in seiner Offensive weiß: Seit Wochen spielen Luna Helwing und Marie Fischer als Sturmduo des 1. FFC Montabaur die Gegner schwindlig. Von der überragenden Form der beiden musste sich auch der TuS Issel überzeugen.

Im letzten Punktspiel der Regionalliga Südwest vor der Winterpause haben die Frauen vom 1. FFC Montabaur mit einem deutlichen 6:3 (2:1) ein Ausrufezeichen gegen ihren Dauerrivalen TuS Issel gesetzt. Mit diesem Ergebnis verteidigten die Westerwälderinnen ihren fünften Tabellenplatz und tankten Selbstvertrauen vor dem Rheinlandpokal-Achtelfinale am kommenden Sonntag beim SC 13 Bad Neuenahr.







Artikel teilen

Artikel teilen