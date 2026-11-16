Der Stotterstart in die Saison ist abgehakt, die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez knüpfen allmählich an bessere Tage an. Zuletzt gab’s in Großmaischeid einen beachtlichen 3:0-Erfolg beim starken Aufsteiger FSG Wienau.
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Ihren Aufwärtstrend setzten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit dem 3:0 (0:0)-Arbeitssieg beim starken Aufsteiger FSG Wienau/Freirachdorf/Maischeid fort. Vier ihrer jüngsten fünf Partien haben die Ladys vom Wirt nun für sich entschieden und sind bei ihrem Zwischenspurt schon auf dem siebten Rang angekommen.