3:0-Erfolg bei der FSG Wienau
Diezerinnen münzen Chancenplus dann doch in Tore um
Michelle Mahlert (in Ballnähe) setzte mit dem SV in Großmaischeid die Aufholjagd fort.
Michelle Mahlert (in Ballnähe) setzte mit dem SV in Großmaischeid die Aufholjagd fort.
Andreas Hergenhahn/Archiv

Der Stotterstart in die Saison ist abgehakt, die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez knüpfen allmählich an bessere Tage an. Zuletzt gab’s in Großmaischeid einen beachtlichen 3:0-Erfolg beim starken Aufsteiger FSG Wienau.

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Ihren Aufwärtstrend setzten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit dem 3:0 (0:0)-Arbeitssieg beim starken Aufsteiger FSG Wienau/Freirachdorf/Maischeid fort. Vier ihrer jüngsten fünf Partien haben die Ladys vom Wirt nun für sich entschieden und sind bei ihrem Zwischenspurt schon auf dem siebten Rang angekommen.
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