3:0-Erfolg bei der FSG Wienau Diezerinnen münzen Chancenplus dann doch in Tore um Stefan Nink 16.11.2026, 13:27 Uhr

i Michelle Mahlert (in Ballnähe) setzte mit dem SV in Großmaischeid die Aufholjagd fort. Andreas Hergenhahn/Archiv

Der Stotterstart in die Saison ist abgehakt, die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez knüpfen allmählich an bessere Tage an. Zuletzt gab’s in Großmaischeid einen beachtlichen 3:0-Erfolg beim starken Aufsteiger FSG Wienau.

Ihren Aufwärtstrend setzten die Rheinlandliga-Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez mit dem 3:0 (0:0)-Arbeitssieg beim starken Aufsteiger FSG Wienau/Freirachdorf/Maischeid fort. Vier ihrer jüngsten fünf Partien haben die Ladys vom Wirt nun für sich entschieden und sind bei ihrem Zwischenspurt schon auf dem siebten Rang angekommen.







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